Представитель Мордовии успешно выступил на соревнованиях по теннису

На минувших выходных в спортивном центре Tennis City Альметьевска (Татарстан) завершился Кубок России по теннису.
Это второй по значимости всероссийский теннисный турнир после чемпионата страны.
Соревнования проходили в одиночных, парных разрядах и миксте.
В субботу прошли финалы турнира в парных разрядах.
Третье место занял дуэт Олег Беседников (Мордовия, СШОР по теннису Ш.А. Тарпищева) и Дмитрий Мягков.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru