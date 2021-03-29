Представитель Мордовии успешно выступил на соревнованиях по теннису

На минувших выходных в спортивном центре Tennis City Альметьевска (Татарстан) завершился Кубок России по теннису.

Это второй по значимости всероссийский теннисный турнир после чемпионата страны.

Соревнования проходили в одиночных, парных разрядах и миксте.

В субботу прошли финалы турнира в парных разрядах.

Третье место занял дуэт Олег Беседников (Мордовия, СШОР по теннису Ш.А. Тарпищева) и Дмитрий Мягков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru