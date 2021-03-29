В Мордовии по требованию прокуратуры ребенок-инвалид был обеспечен лекарственным препаратом

Прокуратура Мордовии по обращению матери ребенка-инвалида провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан.
Было установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты исчерпывающие меры по своевременной закупке лекарственного препарата и обеспечению им ребенка, страдающего тяжелым заболеванием.
И. о. прокурора республики внес представление министру здравоохранения Мордовии. Представление было рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Благодаря вмешательству прокуратуры ребенок-инвалид был обеспечен необходимым лекарственным препаратом.
Также читайте о том, что житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в убийстве брата гражданской жены.
Источник: epp.genproc.gov.ru