В Атяшевском районе более 30 работников одной из местных организаций не получили зарплату за февраль

Прокуратурой Атяшевского района была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Сосуновская Нива», в ходе которой было установлено, что организацией нарушаются сроки выплаты заработной платы.

За февраль 2021 года в организации образовалась задолженность по заработной плате перед 31 работником на сумму более 495 тыс. рублей.

Мировому судье судебного участка Атяшевского района было направлено 31 заявление о выдаче судебных приказов на начисленную, но невыплаченную заработную плату.

В отношении директора ООО «Сосуновская Нива» было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: epp.genproc.gov.ru