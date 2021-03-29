В Мордовии начинается масштабный ямочный ремонт дорог

Сегодня, 29 марта, на заседании правительства Мордовии обсуждали ход работ по ямочному ремонту дорог.

Исполняющий обязанности главы республиканского правительства Владимир Сидоров отметил, что сейчас эта работа не ведется, а также поручил уже на текущей неделе активизировать ямочный ремонт дорожного полотна в Саранске и районах республики.

Владимир Сидоров подчеркнул, что ситуация с состоянием дорожного покрытия острая как на муниципальных и республиканских, так и на федеральных дорогах.

Участники заседания говорили и о предстоящем паводке. В районах Мордовии проводится постоянный мониторинг паводковой обстановки, ситуация находится под контролем.

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Источник: e-mordovia.ru