«Газпром газораспределение Саранск» перешел на усиленный режим работы в связи с паводковой ситуацией.

Был проведен комплекс подготовительных работ по предотвращению возможных чрезвычайных происшествий, а также по обеспечению бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей.

Были определены объекты газораспределительных сетей, попадающих в зону возможного подтопления.

Аварийно-диспетчерские службы и ремонтно-восстановительные бригады оснащены дополнительными материально-техническими средствами и оборудованием.

Было организовано оперативное взаимодействие с поисково-спасательными формированиями МЧС Мордовии и районными комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

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Источник: e-mordovia.ru