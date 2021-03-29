В Чамзинском районе горела квартира

В Чамзинском районе произошло возгорание квартиры.
Днём 28 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. В одной из квартир жилого дома № 13, расположенного по адресу – улица Калинина, вспыхнул огонь.
По предварительной информации, в результате данного пожар никто не пострадал.
Огонь повредил мебель и отделку квартиры на площади, составляющей 2 квадратных метра.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru