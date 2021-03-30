Житель Ардатовского района пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Ардатовском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

В начале января нынешнего года в деревне Суродеевка 56-летний обвиняемый гостил у своего 64-летнего знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость ударил владельца жилья ножом. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф