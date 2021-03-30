Жителя Чамзинского района осудили за незаконное хранение пороха

В Чамзинском районе выслушал судебный приговор местный житель, обвиняемый в незаконном хранении пороха.

В январе текущего года сотрудниками полиции в доме осужденного была обнаружена смесь бездымного и дымного пороха массой 297 г. Несколько лет назад мужчина был владельцем огнестрельного оружия. Позже у него было аннулировано разрешение на хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Порох гражданин оставил у себя, несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за его незаконное хранение.

Решением суда жителю Чамзинского района было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно и штрафа в размере 6 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф