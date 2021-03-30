В Мордовии два гражданина Туркменистана обвиняются в краже имущества из строящегося детсада

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух граждан Туркменистана, которые обвиняются в краже имущества из строящегося детского сада.

Осенью прошлого года в Ардатове два гражданина Туркменистана 21-летнего возраста работали на стройке. Молодые люди были задействованы в возведении детского сада. Парни ездили на работу из Саранска. Заказчик, выразив недовольство проделанной работой, попросил молодых людей исправить недочеты. Дабы компенсировать затраты на поездки из Саранска в Ардатов и обратно, обвиняемые решили похитить имущество на объекте. Парни украли три ноутбука, компьютерную мышь и две веб-камеры, которые были обнаружены в спортзале строящегося детского сада. Общая стоимость похищенного имущества превысила 150 тыс. рублей.

Свою вину молодые люди не отрицают.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф