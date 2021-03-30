В Рузаевке мужчина ударил палкой по голове знакомого, заступившегося за его сожительницу

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который ударил своего знакомого палкой по голове.

В феврале нынешнего года 40-летний житель Рузаевки распивал спиртные напитки в компании своей гражданской жены и 35-летнего знакомого, проживающего в другом населенном пункте Мордовии. Во время попойки между горожанином и его сожительницей произошла ссора. Знакомый жителя Рузаевки заступился за женщину. Горожанину не понравились эти действия собутыльника. В итоге мужчины поссорились.

После этого 35-летний гражданин ушел. Житель Рузаевки, желая отомстить знакомому, догнал мужчину на улице и ударил его по голове взятой с собой деревянной палкой. Пострадавший некоторое время пролежал на земле. Поднявшись, мужчина не понимал, как ему действовать дальше, поскольку плохо ориентировался в незнакомом городе. Помощь пострадавшему оказали сотрудники ГИБДД, находившиеся на маршруте патрулирования. Стражи порядка оказали мужчине первую помощь и вызвали медиков.

Житель Рузаевки, ударивший знакомого, был задержан в кратчайшие сроки. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Материалы уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф