В Саранске 19-летний парень подозревается в краже мобильного телефона у 37-летней женщины

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в краже мобильного телефона.

Некоторое время назад на одной из улиц Саранска в ночное время суток к 19-летнему студенту техникума подошла ранее незнакомая ему 37-летняя женщина, которая попросила сигарету. Между парнем и незнакомкой завязался разговор. В определенный момент студент попросил у женщины мобильный телефон якобы для звонка. Горожанка предоставила смартфон парню. Молодой человек, получив мобильный телефон, скрылся в неизвестном направлении. Парень пытался сдать украденный гаджет в ломбард, но не договорился о цене.

Молодой человек полностью признал свою вину.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф