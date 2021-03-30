В Ковылкино сотрудники ГИБДД провели акцию «Грамотный пешеход»

В Ковылкино сотрудники Госавтоинспекции провели акцию под названием «Грамотный пешеход».

В ходе указанного мероприятия полицейские, родители и дошкольники проводили с пешеходами и водителями профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД и вручали им яркие листовки с указанием обязанностей пеших участников дорожного движения.

Водителей участники акции призывали быть бдительными, обязательно соблюдать скоростной режим и всегда быть готовыми к появлению на проезжей части пешеходов.

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Источник: 13.мвд.рф