Безработный житель Саранска подозревается в краже товара из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали безработного местного жителя, который подозревается в краже товара из магазина.

В декабре прошлого года 42-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, похитил из магазина бытовой техники два триммера общей стоимостью около 10 тыс. рублей. Украденное имущество мужчина продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело. В прошлом году мужчина был осужден за неуплату алиментов.

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Источник: 13.мвд.рф