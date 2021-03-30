В Саранске полицейские рассказали студентам медицинского колледжа о противодействии коррупции

В Саранске представители МВД встретились с учащимися медицинского колледжа.

Профилактическую беседу антикоррупционной направленности сотрудники УЭБиПК и правового отдела МВД провели со студентами четвертых курсов на базе образовательного учреждения. Представитель оперативного подразделения довел до присутствующих статистику коррупционных преступлений в регионе, рассказал о мерах, предпринимаемых как для профилактики проявлений коррупции, так и для выявления фактов совершения указанных преступлений.

Кроме того, представители ведомства напомнили слушателям об ответственности за правонарушения.

Также читайте о том, что в Ковылкино сотрудники ГИБДД провели акцию «Грамотный пешеход».

Источник: 13.мвд.рф