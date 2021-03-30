В Мордовии возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.
В феврале нынешнего года в Большеберезниковском территориальном лесничестве была произведена рубка деревьев различных пород. По предварительным данным, ущерб, причиненный лесному, охотничьему хозяйству и природопользованию Мордовии, составляет около 2 млн рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы и возмещение имущественного ущерба.
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Источник: 13.мвд.рф