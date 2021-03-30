В Зубово-Полянском районе пойдет под суд 25-летний парень, обвиняемый в разбое

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении 25-летнего молодого человека, который обвиняется в разбое.

В начале января нынешнего года 25-летний парень зашел в магазин, расположенный в Зубовой Поляне, ударил продавщицу бутылкой по голове, а затем, высказывая угрозы, похитил у неё 550 рублей, мобильный телефон, браслет и два кольца. После этого молодой человек покинул место преступления, прихватив с собой восемь пачек сигарет.

Парень был задержан по горячим следам на трассе М-5 «Урал». Молодой человек намеревался автостопом уехать из Мордовии. Выяснилось, что в ноябре прошлого года гражданин освободился из одной из колоний республики, где отбывал наказание за аналогичное преступление, совершенное в Москве.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф