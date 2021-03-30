В Мордовии за два первых месяца 2021 года было составлено 340 протоколов об административных правонарушениях

В Мордовии были подведены итоги деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне по взысканию административных штрафных санкций за два месяца текущего года.

По итогам работы за два месяца нынешнего года должностными лицами территориальных органов МВД России на районном уровне республики было наложено штрафов за различные административные правонарушения (без учета штрафов ГИБДД и УВМ) на общую сумму 858 тысяч рублей, из них взыскано 434 тыс. рублей.

В целях исключения фактов неоплаты наложенных на правонарушителей административных штрафов сотрудниками полиции проводится определенная работа по привлечению к установленной законом ответственности лиц, не желающих оплачивать штрафы в добровольном порядке.

По итогам двух месяцев в республике было составлено 340 протоколов об административных правонарушениях.

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Источник: 13.мвд.рф