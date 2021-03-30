В Инсарском районе односельчане украли у мужчины 15 мешков картофеля

В Инсарском районе сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые подозреваются в краже нескольких мешков картофеля из погреба односельчанина.

Было установлено, что в селе Нижняя Вязера 26-летний ранее судимый парень и его 39-летняя сожительница в период с ноября 2020 года по март нынешнего года похитили 15 мешков картофеля из погреба односельчанина, проживающего неподалеку от их дома.

Украденный картофель подозреваемые принимали в пищу. В их доме полицейские изъяли оставшиеся полтора мешка с краденой картошкой.

Подозреваемые нигде не работают.

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Источник: 13.мвд.рф