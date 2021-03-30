В Кадошкино загорелся гараж

В Кадошкино произошло возгорание гаража.
Вечером 29 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Комарова. Загорелся гараж, расположенный возле дома № 21.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил кровлю гаража на площади 30 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru