В Кадошкино загорелся гараж

В Кадошкино произошло возгорание гаража.

Вечером 29 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Комарова. Загорелся гараж, расположенный возле дома № 21.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил кровлю гаража на площади 30 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru