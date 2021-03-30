Житель Атяшевского района пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении оружия

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении оружия.

В начале февраля нынешнего года в дежурную часть полиции Атяшевского района 45-летняя местная жительница добровольно сдала гладкоствольный одноствольный обрез охотничьего ружья. Полицейским женщина пояснила, что по просьбе знакомого хранила оружие в своей квартире более года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска гражданин, передавший женщине обрез, был задержан.

Выяснилось, что в 2016 году обвиняемый приобрел частный дом в селе Тарасово и во время ремонта обнаружил одноствольное охотничье ружье. Мужчина спилил часть ствола, отделил приклад и изготовил обрез, пригодный для стрельбы. Хранил он его на чердаке своей бани, расположенной на придомовой территории, более трех лет. В 2019 году обвиняемый познакомился с жительницей посёлка Атяшево и попросил её на некоторое время оставить обрез у себя. Женщина спрятала оружие за холодильником в своей квартире.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф