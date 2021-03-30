В Ичалковском районе пожар уничтожил несколько сараев

В Ичалковском районе произошел пожар, который уничтожил несколько сараев.

Днём 29 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Кемля. Возле дома №38, расположенного по адресу – улица 30 лет Победы, загорелись несколько сараев. Пламя полностью уничтожило постройки на общей площади, составляющей 195 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания сараев в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru