В исправительных учреждениях Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню театра

В исправительных учреждениях №№ 1, 3, 5, 13 и 19 УФСИН РФ по Мордовии среди участников кружков художественно-прикладного творчества и театрального кружка был проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню театра.

В учреждениях были проведены лекции, посвященные театру.

Посредством студий кабельного телевидения осужденным были показаны фильмы «Большой театр в прошлом и настоящем», «Новосибирский театр оперы и балета», «Волшебный мир кулис».

В библиотеках учреждений были организованы выставки поделок.

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Источник: 13.fsin.su