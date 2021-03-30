В Саранске задолженность организаций сферы ЖКХ превысила 600 миллионов рублей

Мордовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил об ухудшении ситуации с платежами управляющих компаний и ТСЖ Саранска за коммунальные ресурсы.

На 1 марта 2021 года задолженность организаций сферы ЖКХ составляла 665 млн рублей, из них 607 млн рублей — просроченная (период неоплаты составляет 2 и более месяца). Это деньги, которые горожане своевременно оплачивают в адрес обслуживающих жилой фонд организаций, но средства не доходят до поставщика теплоресурсов.

Рейтинг злостных неплательщиков за тепло и горячее водоснабжение возглавляют ООО «УК Жилкомфорт» с просроченным долгом 10,3 млн рублей, ООО «Домком сервис1» — 10 млн рублей, ООО «Жилкомбыт» — 7,7 млн рублей, ООО «Квартал» — 6 млн рублей.

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Источник: mordovmedia.ru