Мордовия получила новую партию вакцины от коронавируса

В Мордовию поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Всего по состоянию на 29 марта в Мордовию было поставлено 59232 дозы вакцины от коронавируса.

Прививку от коронавирусной инфекции в республике сделали 51066 человек.

Также читайте о том, что Мордовия получит более 280 миллионов рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Дополнительное финансирование будет направлено в больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования. Поддержка позволит медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы, связанные с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Источник: mordovmedia.ru