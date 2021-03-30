Жители Мордовии получили возможность дешевле путешествовать в день рождения

Жители Мордовии смогут путешествовать по скидке в день рождения.

На всех поездах дальнего следования отныне можно путешествовать со скидкой в день рождения. Данное предложение будет действовать до 28 февраля следующего года.

В указанный период пассажиры всех поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») смогут приобрести билеты со скидкой в размере 10 %. Путешествовать по сниженной цене можно в любом вагоне.

Скидка действует за неделю до или после дня рождения пассажира. Она также доступна для трех попутчиков именинника при единовременном оформлении проездных документов в тот же вагон.

Купить билеты со скидкой можно только лично в кассе с предъявлением паспорта.

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Источник: mordovmedia.ru