В Саранске в 2021 году отремонтируют более 10 километров дорог

В рамках реализации национального проекта под названием «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Саранске планируется провести ремонтные работы асфальтобетонного покрытия на 19 участках.

Общая протяженность участков, которые планируется отремонтировать в нынешнем году, составляет 10,619 км.

Общая сумма выделенных на ремонт дорожного полотна денежных средств превысит 198 млн рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что на территории Мордовии начинается масштабный ямочный ремонт дорог.

Источник: adm-saransk.ru