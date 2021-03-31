В центре Саранска ведутся работы по перекладке участка водопровода

В центре Саранска ведутся плановые работы по перекладке участка водопровода, который тянется по улице Л. Толстого от улицы Коммунистической до улицы Советской и по Советской площади от улицы Демократической до улицы Рабочей.
Основной объем работ будет вестись методом горизонтального бурения.
На минувшей неделе специалисты МП «Саранскгорводоканал» проводили замену запорной арматуры на улице Рабочей. В настоящее время работы ведутся на Советской площади и улице Л. Толстого.
Чугунный водопровод, подлежащий замене, довольно ветхий. Все работы по его перекладке планируется завершить до майских праздников.
В текущем году предприятие планирует провести модернизацию городских водопроводов общей протяженностью 14,6 км.
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Источник: adm-saransk.ru