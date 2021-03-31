В Саранске обсудили вопрос эффективности применения регионального закона об административной ответственности

В Саранске 30 марта под председательством заместителя главы городской администрации Ирины Объедкиной состоялось заседание комиссии по профилактике правонарушений.

Один из ключевых вопросов заседания касался эффективности применения на территории Саранска регионального закона об административной ответственности в части профилактики правонарушений, посягающих на права граждан, общественный порядок и безопасность.

По информации начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Саранску Алексея Кабанова, за январь-февраль 2021 года в административные комиссии города было направлено 437 материалов об административных правонарушениях, предусмотренных региональным законом. Эффективность проведенных профилактических мероприятий составила 64,6 %.

Всего за 2020 год должностными лицами органов внутренних дел было составлено 814 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных региональным законом.

На заседании комиссии было принято решение о том, что с целью оперативности реагирования при возникновении вопросов относительно полноты сведений необходимо связываться с должностными лицами, направившими дело на рассмотрение, по телефонам дежурных частей отделов полиции УМВД России по Саранску.

Председателям районных административных комиссий города было поручено проработать вопрос возможности внедрения электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства.

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Источник: adm-saransk.ru