Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов встретился с автором проекта ОНФ «Регион заботы» Нютой Федермессер.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы, касающиеся развития медико-социальной сферы и разработки программы по развитию паллиативной помощи в республике.

Также речь шла о строительстве в регионе социальных учреждений стационарного обслуживания и деталях реализации проекта «Дом милосердия» в Краснослободском районе.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru