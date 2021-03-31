Владимир Сидоров посетил предприятие «Горэлектротранс»

Исполняющий обязанности руководителя республиканского правительства Владимир Сидоров по поручению временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова посетил муниципальное предприятие Саранска «Горэлектротранс».

Владимир Сидоров обсудил существующие проблемы, в том числе задержку выплаты заработной платы. Исполняющий обязанности главы регионального правительства поручил в короткие сроки решить этот вопрос и в будущем не допускать таких ситуаций.

Была затронута тема дальнейшего развития пассажирского транспорта в Саранске. Владимир Сидоров призвал продолжить тщательный контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима, санобработкой автобусов и троллейбусов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Обсуждались перспективы обновления автопарка предприятия.

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Источник: e-mordovia.ru