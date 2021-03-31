В Саранске состоялась расширенная коллегия министерства информатизации и связи Мордовии

В Саранске 30 марта состоялась расширенная коллегия министерства информатизации и связи Мордовии.

По поручению временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова встречу с представителями IT-отрасли провел исполняющий обязанности руководителя правительства региона Владимир Сидоров.

На встрече были обозначены приоритетные задачи цифровой трансформации региона на ближайшие годы. Среди направлений работы были выделены решение вопроса кадрового дефицита, дополнительные мероприятия по повышению уровня цифровой грамотности населения и повышение качества предоставления цифровых услуг.

Серьезной проблемой остается доступность телекоммуникаций для удаленных сёл. В 47 населенных пунктах полностью отсутствует мобильная связь и Интернет. Министерству информатизации и связи совместно с сотовыми операторами и провайдерами было поручено представить программу по ликвидации цифрового неравенства на этих территориях. Владимир Сидоров обратил внимание на то, что на многих участках федеральных и межмуниципальных дорог также отсутствует связь.

Министр информатизации и связи Мордовии Игорь Вольфсон отметил, что пандемия сформировала новый запрос на работу в удаленном режиме, подчеркнув, что в целом система региона справилась, не зафиксировано ни одной серьезной аварии.

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Источник: e-mordovia.ru