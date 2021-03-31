В Мордовии было выпущено более 1 миллиона платежных карт

В Мордовии по состоянию на 1 января нынешнего года было выпущено почти 1,3 млн платежных карт.

Указанный показатель на 6% больше, чем на начало прошлого года.

Наиболее популярная операция у держателей карт — совершение безналичных расчетов. Эти действия совершаются в 8 раз чаще, нежели снятие наличных денег.

За минувший год с использованием платежных карт было совершено на 26% больше операций по оплате товаров и услуг, чем за 2019 год. Их количество составило 88 млн. На безналичные платежи пришлось почти 89% от общего числа операций.

Средняя сумма онлайн-чека составила около 560 рублей, а по получению наличных денег — 8600 рублей.

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Источник: mordovmedia.ru