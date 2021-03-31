В Мордовии с осужденными проводятся сеансы аутогенной тренировки

В исправительной колонии № 5 УФСИН РФ по Мордовии с осужденными проводятся сеансы аутогенной тренировки с элементами ароматерапии.

Ароматерапия – одна из самых приятных и эффективных процедур, которая предполагает использование эфирных масел растений и цветов для улучшения физического и психоэмоционального состояния человека.

Воздействие ароматических веществ на человека часто сопровождается музыкой, углубленным дыханием, расслаблением.

Как показывает практика, применение запахов в сочетании с другими психологическими приемами позволяет эффективно избавиться от стрессового состояния.

Также читайте о том, что в исправительных учреждениях Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню театра.

Источник: 13.fsin.su