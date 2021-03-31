Уполномоченный по правам человека в Мордовии посетил СИЗО-2

Уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин посетил следственный изолятор № 2 УФСИН РФ по республике.

В ходе визита Валерий Левин ознакомился с деятельностью указанного учреждения, организацией медицинской помощи, условиями содержания лиц, находящихся под стражей, а также осмотрел помещения режимного корпуса, медицинской части и пищеблока.

Кроме того, был проведен прием обвиняемых по личным вопросам. Всем обратившимся были даны разъяснения.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su