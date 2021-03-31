В Саранске житель Саратова пойдет под суд по обвинению в сбыте наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении жителя Саратова, который обвиняется в сбыте наркотиков.

Приобретя бесконтактным способом крупную партию наркотиков, 34-летний житель Саратова в начале сентября прошлого года приехал на личном автомобиле в Мордовию. С собой у мужчины было 352 г синтетических наркотических средств. Находясь в лесополосе около поселка Озёрный, он организовал 22 так называемых тайника с запрещенным веществом общим весом более 60 г. В момент оборудования очередного тайника мужчина был задержан. В автомобиле жителя Саратова полицейские обнаружили ещё 260 г запрещенного вещества, которое он планировал сбыть.

В ходе предварительного следствия были установлены и осуждены 6 потребителей наркотиков.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Саратова находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф