В Кадошкино горел жилой дом

В Кадошкино пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Днём 30 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Дзержинского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом № 15. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru