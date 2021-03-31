Житель Большеигнатовского района обвиняется в хранении конопли

В Большеигнатовском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в хранении наркотиков.

Осенью прошлого года 41-летний житель села Горки указанного района обнаружил в поле несколько кустов дикорастущей конопли. С целью дальнейшего личного употребления мужчина сорвал растения, высушил их в постройке, расположенной рядом с его домом, часть измельчил и спрятал в пакет, оставив на хранение.

Конопля и марихуана общей массой более 29 г были обнаружены и изъяты сотрудниками органов внутренних дел в начале февраля текущего года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия.

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Источник: 13.мвд.рф