В Рузаевке мужчина ограбил офис финансовой организации

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в разбое.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 35-летний житель Рузаевки, не имеющий постоянного места работы, зашел в офис финансовой организации и, угрожая сотруднице отверткой, потребовал деньги. Последняя, испугавшись, отдала мужчине все имеющиеся в кассе денежные средства в сумме 2,4 тыс. рублей. После этого горожанин покинул место преступления. Деньги мужчина потратил на покупку еды и спиртного.

В кратчайшие сроки горожанин был задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф