В Ардатове сгорела заброшенная постройка

В Ардатове произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.
Вечером 30 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Красноармейской. По указанному адресу загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 900 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания заброшенной постройки.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru