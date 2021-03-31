В Ардатове сгорела заброшенная постройка

В Ардатове произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Вечером 30 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Красноармейской. По указанному адресу загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 900 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания заброшенной постройки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru