В Саранске бывший директор медицинского колледжа обвиняется в получении взяток

В Саранске суд вынесет приговор в отношении бывшего директора колледжа, обвиняемой в получении взяток.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в августе прошлого года обвиняемая, занимая должность директора ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж», несколько раз получала от жителей республики взятки в виде денежных средств за зачисление на учебу выпускников девятых и одиннадцатых классов. Сумма вознаграждения за зачисление за счет бюджетных средств составляла от 45 тыс. до 50 тыс. рублей. В остальных случаях (на платное отделение) - от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Общая сумма взяток составила 245 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru