В прокуратуре Мордовии обсудили соблюдение законодательства о труде и занятости населения

В прокуратуре Мордовии состоялось заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства о труде и занятости населения.

В ходе заседания были обсуждены меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан на оплату труда и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

По итогам обсуждения имеющихся проблемных вопросов были определены пути их решения.

Кроме того, была заслушана информация генерального директора АО «Мордовавтодор» Николая Дружинина о причинах систематического нарушения прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда. В связи с неоднократной задержкой в данной организации выплаты заработной платы, наличием значительной кредиторской задолженности, способной повлечь несвоевременную выплату зарплаты в последующие периоды, первым заместителем прокурора республики было объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

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Источник: epp.genproc.gov.ru