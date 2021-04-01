В Саранске бывший сотрудник МЧС обвиняется в получении взятки

В Саранске суд вынесет приговор в отношении бывшего сотрудника МЧС, который обвиняется в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2016 году обвиняемый, занимая должность заместителя начальника отдела организации оперативной службы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Мордовия», был назначен ответственным за технический надзор по выполнению капитального ремонта ведомственных объектов. В декабре того же года за приемку выполненных индивидуальным предпринимателем работ фигурант уголовного дела получил от него взятку в размере 40 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru