В Саранске трудным подросткам рассказали о вреде наркотиков

На базе отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД РФ по Саранску сотрудники Пролетарского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии провели профилактическую беседу с подростками, направленную на недопущение употребления вредных веществ.

Мероприятие проводилось, чтобы расширить информационный кругозор детей и системно ввести профилактику вредных привычек.

Ребятам было рассказано о вреде наркотических средств, о том, как они влияют на здоровье, особенно на молодой организм, а также о возможных правовых последствиях употребления запрещенных веществ.

В мероприятии приняли участие 20 подростков, поведение которых является крайне сложным.

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Источник: 13.fsin.su