В Лямбирском районе сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского ГУ МЧС РФ по Мордовии было проведено профилактическое мероприятие по соблюдению мер пожарной безопасности в деревне Масловка.

В каждом доме специалисты провели беседу, рассказали о последствиях, к которым может привести неосторожное обращение с огнем, провели визуальные осмотры печей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, напомнили, куда необходимо обращаться в случае возгорания, что следует делать в первую очередь при возникновении пожара, а также раздали памятки по соблюдению требований пожарной безопасности.

Особенное внимание уделялось гражданам, находящимся в социально опасном положении, многодетным семьям и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста.

В ходе профилактического мероприятия было проинструктировано 18 человек и вручено 26 памяток.

Также читайте о том, что в Ковылкино сотрудники ГИБДД провели акцию «Грамотный пешеход».

Источник: 13.mchs.gov.ru