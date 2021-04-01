В Лямбирском районе сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского ГУ МЧС РФ по Мордовии было проведено профилактическое мероприятие по соблюдению мер пожарной безопасности в деревне Масловка.
В каждом доме специалисты провели беседу, рассказали о последствиях, к которым может привести неосторожное обращение с огнем, провели визуальные осмотры печей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, напомнили, куда необходимо обращаться в случае возгорания, что следует делать в первую очередь при возникновении пожара, а также раздали памятки по соблюдению требований пожарной безопасности.
Особенное внимание уделялось гражданам, находящимся в социально опасном положении, многодетным семьям и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста.
В ходе профилактического мероприятия было проинструктировано 18 человек и вручено 26 памяток.
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Источник: 13.mchs.gov.ru