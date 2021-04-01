Сотрудники МЧС провели дезинфекцию терапевтического корпуса Республиканской клинической больницы № 4

Личным составом ГУ МЧС РФ по Мордовии была проведена работа по дезинфекции терапевтического корпуса Республиканской клинической больницы № 4.

Санобработке подверглись лестничные марши, места общего пользования, поручни и перила, служебные помещения, палаты и рабочие места сотрудников.

Для борьбы с вирусами и бактериями применялись высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые являются безопасными для людей и животных.

Санитарную обработку сотрудники МЧС проводили в средствах индивидуальной защиты, которые после выполнения мероприятий подвергаются тщательной обработке.

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Источник: 13.mchs.gov.ru