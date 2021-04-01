Полицейские изъяли наркотики у 21-летнего жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска, который подозревается в хранении наркотиков.

Некоторое время назад возле остановки общественного транспорта, расположенной на одном из участков дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки, стражами порядка был задержан 21-летний житель Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 1,46 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

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Источник: 13.мвд.рф