Житель Ромодановского района, избивший посетителя ночного клуба, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Ромодановского района, который жестоко избил посетителя ночного клуба в Саранске.

В сентябре прошлого года 23-летний житель Ромодановского района проводил время в одном из ночных клубов, расположенном по адресу – улица Косарева. В определенный момент молодой человек поссорился с ранее незнакомым ему 24-летним жителем Чамзинского района. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил оппонента по лицу, вследствие чего последний упал на пол. Затем житель Ромодановского района ударил пострадавшего ногой в область живота. Действия парня пресекли охранники клуба.

Пострадавший уже дома почувствовал себя плохо, по причине чего обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали у парня ушибы мягких тканей параорбитальных, лобной, височных областей, а также закрытую травму живота.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Ромодановского района находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф