Жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме нескольких граждан Узбекистана

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в январе прошлого года 62-летняя жительница посёлка Ялга фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме четырех граждан Узбекистана 1966, 1973, 1975 и 2005 годов рождения.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф