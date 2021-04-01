В Ичалковском районе был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы

В Ичалковском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в убийстве своей гражданской жены.

По предварительной информации, утром 29 марта 47-летний житель села Кемля поссорился со своей 42-летней гражданской женой. Стражам порядка мужчина заявил, что конфликт произошел по причине неподобающего поведения женщины. На протяжении всего дня подозреваемый рассказывал сожительнице о моральных нормах, с которыми должны согласовываться её действия, а также наносил ей удары кулаками. Вечером мужчина и женщина смогли помириться. Примирение они решили отпраздновать. Так называемое торжество согласия в данном случае представляло собой совместную попойку во дворе заброшенного дома. В ходе попойки мужчина ещё несколько раз ударил сожительницу. Последней стало плохо. Мужчина вызвал медиков, но к их приезду пострадавшая скончалась от полученных телесных повреждений.

В отношении 47-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф