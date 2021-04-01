В Саранске была изъята из оборота фальшивая банкнота

В Саранске был зарегистрирован факт обнаружения и изъятия поддельного денежного знака номиналом 5 тыс. рублей.

Фальшивая купюра была обнаружена сотрудником финансового учреждения при проверке денежных средств, поступивших от 39-летней жительницы Рузаевского района.

Владелица банкноты пояснила, что пришла в банк с целью проверки денежной купюры на подлинность. Выяснилось, что за день до этого она обратилась в автосалон Пензы, где предполагала совершить обмен старого автомобиля на новый. После оценки транспортного средства и заключения договора купли-продажи менеджер передал ей денежные средства, в том числе купюрами номиналом 5 тыс. рублей, которыми в тот же день она предполагала погасить ранее взятый кредит. При внесении банкнот в лоток банкомата одна из них не была принята. Также в кассе автосалона счетная машина отбросила указанную денежную купюру. После этого женщина обратилась в банк для её проверки на подлинность. Менеджер, передавший денежные средства, пояснил ей, что все купюры, принимаемые от клиентов, проверяются на подлинность через счетную машину и передать поддельный денежный знак он не мог.

Было возбуждено уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф